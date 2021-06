Dacia va pune pe mașini noua sa emblemă și va produce modele în culori noi: kaki, portocaliu și verde intens Dacia anunța o noua identitate vizuala și va pune din 2022 pe showroom-uri și pe mașini noul logotip și noua emblema. Compania va scoate și mașini în culori care nu erau pâna acum în gama: kaki, culoarea nisipului, portocaliu, verde intens și culoarea teracotei. Dacia va lansa spre final de an versiunea restilizata a lui Duster, la anul ar putea veni crossover-ul de șapte locuri care înlocuiește Logan MCV și peste 3 sau 4 ani va veni pe piața Bigster, cel mai mare, sofisticat și scump model din gama.



