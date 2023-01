In tentativa de a lua peste picior producatorii auto care ofera scaune incalzite și alte funcții pe baza de abonament, precum BMW, constructorul roman decis sa le ofere clienților, in spirit de gluma, o butelca plina cu apa calda cu care sa iși incalzeasca locul la volan, scrie portatul ThisIsMoney . „Oferta” Dacia este valabila doar in Marea Britanie, iar persoanele interesate sunt invitate la trei showroom-uri, din Londra, Manchester și Swansea, in zilele de 1 și 2 februarie, ca sa ridice gratuit aceste recipiente. Plosca poate fi umpluta cu apa calda și pe care șoferii o pot pune pune pe scaun…