- Virgin Media O2 intentioneaza sa isi separe reteaua de cablu si fibra optica, care deserveste 16 milioane de locuinte in Marea Britanie, intr-o noua companie de retea detinuta in totalitate, pentru a-i permite sa concureze mai bine cu BT Openreach, lider pe piata britanica, transmite Reuters. Virgin…

- Conform unei investigații realizate de ziarul Tages-Anzeiger, o manastire ortodoxa romaneasca din satul Les Sciernes-d'Albeuve din Elveția deține o companie globala cu afaceri in industria auto și imobiliara.Manastirea numita „Monastere de la Protection de la Mere de Dieu” (Manastirea Protecției Maicii…

- Probleme serioase pentru Snap. Reteaua sociala a pierdut miercuri 35% din valoarea de piata dupa ce a raportat rezultate financiare dezamagitoare. Compania nu a tinut pasul cu gigantii din tehnologie, susțin analiștii citați de Ziarul Financiar.

- Rheinmetall MAN Military Vehicles UK va construi 500 de camioane pentru Ministerul Apararii din Marea Britanie, informeaza news.ro.Compania germana Rheinmetall a declarat marti ca societatea sa mixta cu Man Truck and Bus a primit un contract de 282 de milioane de lire sterline pentru a livra 500…

- Organizația pentru drepturile animalelor PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) a difuzat videoclipul șocant, care se presupune ca arata vanatoarea și uciderea urșilor negri in Ontario, Canada. Blana este vanduta in Marea Britanie, unde este folosita pentru caciulile Garzilor Regale.Potrivit…

- „Compania de social media X, detinuta de Elon Musk, ar putea pierde venituri din publicitate de pana la 75 de milioane de dolari pana la sfarsitul anului. Zeci de marci importante au decis sa isi intrerupa campaniile de marketing din cauza postarilor antisemite ale lui Musk, relateaza New York Times,…

- „Cred ca acest inceput de colaborare sa fie pentru lung timp. Ceea ce noi am propus si ceea ce avem ca si strategie de conectare cu Europa sper sa fie intr-un parteneriat win-win cu Dan Air”, a declarat, intr-o conferinta de presa, presedintele Consiliului Judetean Bacau, Valentin Ivancea, potrivit…

