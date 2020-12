Stiri pe aceeasi tema

- Noul model electric Dacia Spring va fi disponibil pentru publicul larg din septembrie 2021, au anuntat, marti, reprezentantii producatorului auto. Noul model, care urmeaza sa fie comercializat in trei versiuni, una de car sharing, una cargo si una pentru publicul larg, a fost prezentat in premiera in…

- Dacia va prezenta joi, 15 octombrie, versiunea de serie a modelului electric Spring, la șapte luni dupa ce a prezentat primele poze cu conceptul. Prețul de pornire va fi undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa aplicarea subvențiilor, ceea ce-o face cea mai ieftina…