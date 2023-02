Dacia: Ansamblul cu blocuri de 16 etaje a fost respins de plenul Consiliului Local

Consilierii locali au respins vineri proiectul urbanistic propus in Dacia și care consta in construirea unui ansamblu de blocuri cu 16 etaje in zona strazilor Serg. Grigore Ioan și Lupiței: doua voturi au lipsit, in condițiile in care doi liberali nu au participat la vot, iar ceilalți consilieri PNL au susținut aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ).Problema ridicata de catre consilieri care s-au abținut (USR și PSD) a vizat, in principal, modul in care va fi afectata circulația rutiera, avand in vedere ca estimarile din PUZ sunt ca amenajarea blocurilor va aduce un plus de peste 1.800 de mașini…