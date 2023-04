DACHSER Arad se relochează cu succes DACHSER are sucursale in Romania, inclusiv in Arad, din anul 2009. Datorita creșterii anuale a volumelor de transport, in 2020 s-a decis ca este timpul sa se construiasca un nou depozit, mai mare, in Estul țarii. Noua locație are instalații de ultima generație, cu o suprafața de 2.477 mp și 15 rampe de andocare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

