DacFest 2023. Anul în care trădarea a murit (Galerie Foto) Nu stiu daca cineva, vreun istoric sau sociolog, s-a incumetat vreodata sa numere tradarile care ne-au ranit neamul sau macar sa le aduca laolalta pe cele mai crunte inselaciuni si rodul lor ticalos. Cu siguranta ca ne-ar uimi cifra adunata de peste vremuri si ne-ar convinge, ca poporul acesta are o nevoie profunda de vindecare, poate chiar de un miracol. Celor care au stiut sa vada, sa asculte si sa priceapa, scenariul DacFest 2023 le-a aratat chipul hidos al tradarii, urmarile ei devastatoare asupra vietii drepte, dar si cum trebuie judecata slutenia unui suflet mic cu buzunarele adanci. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

