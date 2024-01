Economistul Cristian Păun. „Haos total! Mai bine nu făcea nimic Guvernul!” Guvernul da cu o mana și ia cu doua, reiese dintr-o analiza succinta facuta de profesorul de economie Cristian Paun . „S-a marit salariul minim in agricultura de la 1 noiembrie 2023. Se va decide curand și prelungirea cu 3 luni a plafonarii adaosului comercial pentru produsele agro-alimentare (s-a decis deja – nr.). In paralel, a crescut fiscalitatea pe salariile din agricultura, s-a triplat impozitul pe cifra de afaceri. Deunazi, s-a hotarat prelungirea subvenționarii cu 2 lei a prețului carburantului pentru agricultura. Și niscaiva subvenții la hectar și pe cap ce vita furajata. Haos total!… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Niciun bob de cerealele ucrainene ce tranziteaza Romania nu ramane in prezent in Romania, susține secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, la Europa Libera. Oficialul dezvaluie ca niciun fermier nu a cerut licența de import de cereale din Ucraina. Declarațiile sale vin pe fondul…

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…

- Cand drumurile din Vaslui erau blocate de nameți, subprefectul județului, Mircea Gologan, dansa in Brazilia imbracat in „joker”. Jurnaliștii de la publicația locala Vremea Noua noteaza ca au descoperit filmarea cu Gologan postata pe Facebook chiar de compania de turism care a asigurat deplasarea.…

- Judecatorul Cristi Danilet a anuntat vineri ca iese la pensie, dupa 25 de ani in magistratura, dar va fi prezent in continuare in spatiul public „pentru a lauda ceea ce se face bine si a critica ceea ce se face prost in domeniul legal si judiciar”. „Vine un moment cand spui ca ai facut destul si nu…

- Pensiunea groazei care a ucis opt oameni nu era o necunoscuta pentru victimele care au sfarșit in mod ingrozitor, carbonizate. In incendiu au murit patru studenți, prieteni cu unul dintre fiii patronului. Fara sa știe ce cuib de ilegalitați ascunde pensiunea, unul dintre acești tineri obișnuia sa distribuie…

- Suntem campionii Europei la accidente rutiere, vedem zilnic șoferi iresponsabili pe șoselele țarii, iar guvernanții ce fac? Stabilesc punctul de amenda astfel incat sa nu-i arda prea mult la buzunar pe cei care incalca legislația. Aveam o lege potrivit careia punctul de amenda reprezinta 10% din salariul…

- Guvernul vrea sa impoziteze cu 30% salariile mai mari de 5000 de lei. Din 2025, conform sindicaliștilor, afirma profesorul de economie Cristian Paun . Ce ar insemna practic acest lucru? „Adica, sa tripleze impozitul pe venitul salarial de la 10% la 30% pentru „bogatani”. Asta face ca un salariu de „bogatan”…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca au scazut preturile si la cozonac, si la drojdie. Este un efect al adoptarii Ordonantei privind prelungirea adaosului comercial cu inca trei luni. Pentru 21 de produse au scazut prețurile mai spune ministrul. Așa stand lucrurile deja se gandeste la sarbatorile…