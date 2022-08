Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Pelosi a aterizat pe aeroportul din Taipei marți seara. SUA au transmis Chinei ca Pelosi are dreptul sa viziteze Taiwanul și ca nu trebuie sa transforme evenimentul intr-o criza. Este prima vizita in Taiwan a unui președinte al Camerei Reprezentanților din SUA din ultimii 25 de ani. The post Nancy…

- Casa Alba a lansat un avertisment potrivit caruia Beijingul ar putea realiza o demonstratie de forta, daca presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA viziteaza Taiwanul, relateaza BBC. Nancy Pelosi a inceput, luni, turneul asiatic la Singapore, care include opriri in Malaezia, Coreea de Sud si Japonia,…

- Noi investiții: Romania poate fi prima tara europeana unde un producator auto japonez urmeaza sa deschida o fabrica Noi investiții: Romania poate fi prima tara europeana unde un producator auto japonez sa deschida o fabrica Romania ar putea deveni un punct de start pentru companiile japoneze care doresc…

- Lansat in 2012, patru ani mai tarziu decat App Store, Google Play Store implineste 10 ani de cand ofera, sub o forma sau alta, acces la continut digital pentru smartphone-urile cu Android. Cunoscut la inceput drept Android Market, magazinul digital al celor de la Google vindea mult mai multe produse…

- Președintele Joe Biden a declarat miercuri ca oficialii militari americani considera ca nu este „o idee buna” ca președintele Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, sa viziteze Taiwanul in acest moment. Comentariile lui Biden, intr-un schimb de replici cu reporterii, au venit la o zi dupa ce Ministerul…

- Un grup italian va investi nu mai putin de 500 de milioane de euro pentru a redeschide o celebra fabrica de fier beton de la Targoviste in urmatorii cinci ani, informeaza observatornews.ro. Potrivit sursei citate, este vorba despre un mastodont de pe vremea comunismului care s-a inchis de multi ani,…

- Romania primeste o gura de oxigen in criza materialelor de constructii. Vom reincepe productia de fier beton la Targoviste. Dupa Revolutie, am pus, rand pe rand, lacatul pe toate fabricile din industria grea, asa ca am ajuns sa importam tot necesarul de fier beton din Ucraina, Rusia sau Belarus. Razboiul…

- Rusia este ”cea mai directa amenintare” la adresa ordinii mondiale din cauza invaziei lansate impotriva Ucrainei, a declarat joi, la Tokyo, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, citat de Agerpres . Rusia ”este astazi cea mai directa amenintare la adresa ordinii mondiale, cu razboiul…