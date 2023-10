Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Denisa Lataretu, in varsta de 12 ani, a plecat de la domiciliu din orasul Popesti Leordeni, judetul Ilfov, si nu s-a mai intors, informeaza Agerpres. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru gasirea minorei.Tatal fetei a alertat Politia din Popesti Leordeni, dupa ce minora a plecat sambata,…

- Polițiștii din Ilfov sunt in alerta dupa ce o fata de 14 ani din Chitila a plecat de acasa cu un copil de un an și 10 luni și nu a mai revenit acasa. Oamenii legii au dat și un mesaj RO Alert. „Minora Minca Ioana-Beatrice-Rebeca, in varsta de 14 ani, a plecat de la locuinta sa din orasul Chitila, judetul…

- Mesaj RO Alert al Poliției! O copila de 14 ani din Ilfov a disparut de acasa impreuna cu nepotul eiPolițiștii din Ilfov sunt in alerta dupa ce e fata de 14 ani din Chitila a plecat de acasa cu nepotul ei de un an și 10 luni și nu a mai revenit acasa. Oamenii legii au dat și un mesaj RO Alert.…

- A fost emis mesaj RO-alert! O fetița de 14 ani a plecat de acasa cu un copil de 1 an și 10 luni. Minora Minca Ioana-Beatrice-Rebeca, in varsta de 14 ani, a plecat de la locuința sa din orașul Chitila, județul Ilfov, impreuna cu minorul Minca Raym Aslan, in varsta de 1 si 10 luni, […]

- RO-Alert: Missing Child AlertLa data de 04.09.2023, minora Minca loana-Beatrice-Rebeca de 14 ani a plecat de la locuinta din ors. Chitila, jud. Ilfov, impreuna cu minorul Minca Raym Aslan de 1 an si 10 luni si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,65 m, greutate 65 de kg, corpolenta gras, par lung…

- Politistii cauta o minora in varsta de 13 ani, din Filipeni, care a disparut de acasa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, potrivit Agerpres.Minora se numeste Bargu Maria-Antonela, a plecat voluntar de acasa si nu a mai revenit. Aceasta are o inaltime de aproximativ…

- Politistii cauta o minora in varsta de 13 ani, din Filipeni, care a disparut de acasa, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. Minora se numeste Bargu Maria-Antonela, a plecat voluntar de acasa si nu a mai revenit. Aceasta are o inaltime de aproximativ 1,65 metri, greutatea…

- Elena Mihaela Șolyom are 11 ani, locuiește in Ilfov și ultima oara a fost vazuta in Sectorul 2 din București.„La data de 4 august 2023, Poliția Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unei minore care, la aceeași data, a plecat de la adresa de domiciliu, din județul Ilfov.…