Dacă ai dat bani cu împrumut și datornicul nu ți-i mai returnează, te salvează WhatsApp. Ce a stabilit instanța din Iași O femeie din Iași a fost nevoita sa se adreseze instanței pentru a-și recupera banii imprumutați unei prietene. Conversațiile de pe o aplicație au salvat-o, pentru ca judecatorii au ținut cont de ele și au obligat-o pe datornica sa plateasca. In plangerea depusa la Judecatorie, Alina B.K. a aratat ca fusese contactata in preajma Craciunului […] The post Daca ai dat bani cu imprumut și datornicul nu ți-i mai returneaza, te salveaza WhatsApp. Ce a stabilit instanța din Iași appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

