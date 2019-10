Trimisul special al AGERPRES, Ionut Mares, transmite: Democratiile occidentale nu sunt pe deplin pregatite sa faca fata actiunilor cibernetice ostile, iar odata cu evolutiile tehnologice amenintarile vor avea consecinte potentiale mai puternice si vor creste in complexitate si frecventa, afirma, intr-un interviu pentru AGERPRES, Joanna Œwistkowska, director de programe al forumului de securitate cibernetica CYBERSEC, care a avut loc marti si miercuri in orasul Katowice din Polonia. "Este greu de prezis care vor fi amenintarile concrete in zece ani, pentru ca situatia se schimba foarte rapid. Totusi,…