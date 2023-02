Stiri pe aceeasi tema

- Rețelele de socializare s-au umplut cu imagini apucaliptice care surprind urmarile cutremurului devastator din Turcia. Cladiri care se prabușesc, oameni speriați pe strazi, intr-un cuvant haos generalizat. Seismul a daramat cladiri și a produs victime și in Siria și Liban, unde echipele de salvare cauta…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis condoleante, luni, din partea Romaniei, familiilor victimelor cutremurului care a lovit Turcia si Siria, precum si insanatosire grabnica persoanelor ranite."Gandurile noastre se indreapta catre victimele si familiile acestora dupa cutremurul devastator care a lovit…

- UPDATE 10:30 - Bilantul total al mortilor in Turcia si Siria a crescut la 521, potrivit CNN.Cel putin 284 de persoane au murit, iar alte 2.300 au fost ranite in Turcia, anunta vicepresedintele turc Fuat Oktay. Peste 1.700 de cladiri au fost avariate in zece orase.In Siria, cel putin 237 de persoane…

- Un cutremur violent de 7,4 a zguduit sud-estul Turciei in apropiere de granița cu Siria. Aproape 300 de persoane au murit, iar peste 2000 sunt ranite, potrivit Reuters . Agenția de Gestionare a Dezastrelor și Situațiilor de Urgența din Turcia (AFAD) a transmis ca au urmat 42 de replici, cea mai mare…

- Doua cutremure mari, de magnitudine 7,8 și 6,7, s-au consemnat in noaptea de duminica spre luni in Turcia și in Siria, producand peste o suta de morți. Mișcarile seismice au fost resimțite cel mai puternic in Turcia, dar și in țara vecina, Siria. Ele au mai fost percepute in Liban și in Cipru. In aceste…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) și a fost urmat de zeci de replici. Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Siria si in Cipru. Aproape…

