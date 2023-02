Cutremurele din Gorj. Despăgubirile estimate depășesc un milion de lei In urma cutremurelor din județul Gorj, aproape 200 de dosare de dauna au fost deschise pana acum, produse in zilele de 13 și 14 februarie. Totodata, rezerva de daune pentru dosarele unde s-au facut deja constatari a crescut la 1,1 milioane de lei, au declarat luni oficialii PAID – societatea de asigurari care va plati despagubiri in limita a maxim 20.000 de euro pentru fiecare locuința asigurata impotriva cutremurului. „Rezerva de dauna a ajuns in prezent la 1,1 milioane de lei și aceasta valoare evolueaza pe masura ce se fac constatari și aproximarile devin din ce in ce mai apropiate de pagubele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

