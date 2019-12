CUTREMURE VIOLENTE: Zeci de mii de oameni au intrat în panică Doua seisme puternice, cu magnitudinea de 6 si 5,8 grade, s-au produs, marti, în centrul Columbiei, a informat Institutul american de geofizica (USGS).



Epicentrele celor doua seisme au fost localizate la foarte mica distanta unul de celalalt, la circa 50 km sud de capitala Bogota.



Cutremurele s-au produs la adâncime foarte mica, ceea ce le-ar putea amplifica efectele. Seismul de 6 grade a avut loc la ora locala 14:03 (21:03, ora României), în apropierea localitatii Lejanias, în centrul Columbiei, la adâncimea de 10 km. … Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

