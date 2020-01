Stiri pe aceeasi tema

- Noul bilant al cutremurului violent ce a avut loc in Turcia vineri seara duce numarul persoanelor decedate la 31 iar pe cel al persoanelor ranite la 1.607, potrivit celui mai nou bilant al autoritatilor de la Ankara, citate de AFP, preluata de news.ro.Numarul persoanelor ranite in provinciile…

- Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor…

- UPDATE – Un cutremur major in estul Turciei a ucis cel putin 19 persoane si ranit peste 900, a anuntat sambata agentia de presa de stat Anadolu, citand agentia pentru managementul dezastrelor AFAD, transmite DPA. Cel putin 15 persoane au fost ucise in provincia Elazig si patru in cea vecina Malatya,…

- Un cutremur de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, provocand pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale, potrivit autoritatilor turce, informeaza agentiile de presa internationale, potrivit Agerpres.Bilantul oficial pana la acest moment indica decesul…

- 12 morți și peste 60 de raniți, acesta este bilanțul de la aceasta ora al prabușirii avionului din Kazahstan. Intre timp, incep sa apara marturiile supraviețuitorilor, transmite digi24.ro.

- Bilantul transmis in urma accidentului feroviar produs langa Ploiesti Triaj arata ca 11 persoane au fost ranite, una dintre acestea fiind preluata de un elicopter SMURD, iar celelalte zece fiind transportate cu ambulantele la Spitalul Judetean din Ploiesti, dupa ce, initial, autoritatile anuntasera…

- Cel puțin zece persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la bordul portavionului Amiral Kuznețov, ancorat intr-un doc din Murmansk, in nord-vestul Rusia, a declarat o sursa, citata de agenția Tass."Zece persoane au fost ranite: majoritatea au fost intoxicate cu produse inflamabile",…

- Tragedia din Albania a distrus o comunitate intreaga. Autoritatile din Tumane au inceput sa demoleze toate cladirile afectate in urma cutremurului. Agoniseala de-o viata a oamenilor a fost inghitita sub tone de moloz. Grav este ca aici au murit mai multe persoane, au fost prinse sub daramaturi,…