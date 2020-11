Cutremur Turcia: Autoritățile au sistat operațiunile de salvare Eforturile echipelor de salvare turce pentru gasirea de supravietuitori s-au încheiat dupa cinci zile de la seismul devastator produs în vestul Turciei, soldat cu moartea a cel putin 115 persoane, relateaza dpa și agenția Anadolu, citate de Agerpres.



Echipele de salvare au îndepartat aproape toate darâmaturile, cu ajutorul a 8.000 de angajati, a declarat ministrul Mediului si Urbanismului, Murat Kurum, la Izmir, unde au fost salvate 107 persoane.



Patru raniti sunt înca în stare critica, a spus Kurum, recunoscând suferinta tuturor celor implicati.

Sursa articol: hotnews.ro

