Cutremur puternic în Turcia. Mai mulți răniți în regiunea Anatolia. Școlile, închise 24 de ore. Update Un cutremur puternic s-a produs, joi seara, in Turcia. Seismul a fost inregistrat in provincia Tokat din nordul țarii, aflata la circa 400 de kilometri de capitala Ankara. Anunțul a fost facut de Autoritatea de Gestionare a dezastrelor din Turcia. Cutremur puternic in Turcia, joi seara Potrivit primelor estimari, cutremurul a avut o magnitudine de 5,6 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 5,99 kilometri, la ora 18:11. Deocamdata, autoritațile nu au anunțat daca exista victime sau pagube in urma mișcarii tectonice. Seismul a fost inregistrat in orașul Sulusaray, din provincia Tokat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

