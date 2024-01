O puternica mișcare seismica a framantat Japonia in prima zi a noului an, lasand in urma un uriaș impact asupra regiunii. Cu o magnitudine de 7,5, cutremurul a generat o alerta de tsunami de amploare pe intreaga coasta de vest a țarii. Autoritațile au reacționat rapid, emițand avertismente serioase pentru zonele afectate, inclusiv Ishikawa, Niigata, Toyama și Yamagata.