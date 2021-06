Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a avut loc la ora locala 01.14 la numai doi kilometri adancime in Arhipelagul Dodecanez.Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5.6 i a speriat rau pe greci in acesta noapte. Seismul a avut loc la ora locala 01.14 la numai doi kilometri adancime in Arhipelagul Dodecanez. Autoritatile nu au…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea a emis doua mesaje Ro-Alert, azi-noapte, pentru locuitorii din Panciu și Jitia, dupa ce un urs a fost vazut pe o strada din Panciu, și altul in localitatea Jitia. „Un urs pe strada in Panciu, aseara, dupa ora 12.00. Nu mai putem fi in siguranța!”, ne-a…

- Insula greceasca Kalymnos a intrat de marți in carantina, la doar o zi dupa relaxarea restricțiilor care au fost instituite in ultimele șase luni la nivel național. Potrivit HotNews.ro., Grecia și-a redeschis granițele pentru turiști pe 16 aprilie. Autoritațile elene au impus pana pe 10 mai un lockdown…

- Autoritațile din Grecia sunt acuzate, intr-un proces intentat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), ca au pus la cale o strategie prin care resping cu violența refugiații care se imbarca din Turcia pentru a ajunge in Europa, relateaza The Guardian . Procesul a fost intentat de un ONG – Legal…

- O nava de cercetari franceza va reveni in tara dupa ce a fost implicata intr-o disputa maritima dintre Grecia si Turcia, transmit miercuri AFP si dpa. Nava oceanografica franceza L'Atalante efectua la finalul saptamanii trecute explorari hidrografice la sud-est de insula elena Creta, cu aprobarea…

- Ministerul grec pentru migratie a acuzat vineri Turcia de tentativa de a provoca o "escaladare" in Marea Egee, prin angajarea unor "manevre periculoase". Grecia susține ca Turcia ajuta migranții sa intre in apele teritoriale ale Greciei, una din principalele potți de acces a acestora in Uniunea Europeana,…

- Ministerul grec pentru migratie a acuzat vineri Turcia de tentativa de a provoca o „escaladare” în Marea Egee, prin angajarea unor „manevre periculoase” si încurajarea migrantilor sa intre în Grecia, principala poarta de acces a acestora în Uniunea Europeana,…

- Comisarul european Ylva Johansson a facut apel luni la Turcia, din insula greaca Lesbos, sa primeasca urgent migrantii care nu au primit drept de azil in Grecia, precizand ca UE va aloca 276 de milioane de euro pentru constructia de noi tabere pe insulele grecesti, relateaza AFP. Comisarul…