Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 pe Richer s a produs in noaptea de luni spre marti, la ora locala 1:31, in zona seismica Fagaras Campulung, judetul Dambovita, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP .Seismul a avut loc la adancimea de 68 de kilometri…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), doua cutremure au fost inregistrate astazi, 20 mai, in Romania. Specialiștii au transmis ce magnitudine au inregistrat aceste seisme, dar și unde s-au produs. Iata unde au fost resimțite aceste doua cutremure care au „zguduit”…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța un cutremur cu magnitudine insemnata miercuri dimineața, in ziua de 17.06.2023, la 04:26:42 (ora locala a Romaniei).

- Un nou cutremur s-a produs luni, 20 martie, in Oltenia, in județul Gorj. Potrivit celor de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta a avut magnitudinea de 4,9 pe scara Richter. Seismul s-a resimțit inclusiv la Timișoara.

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), un nou cutremur s-a produs, in urma cu putin timp, in Romania. Iata ce magnitudine a inregistrat acest cutremur, dar și unde s-a produs!

- Romania s-a zguduit din nou in aceasta dimineața. Un alt cutremur s-a produs in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 7:45, la o adancime de 134 km. Iata ce magnitudine a avut. Un nou cutremur in Romania, duminica dimineața In dimineața…

- In urma cu puțin timp, un alt cutremur a „zguduit” țara noastra. Seismul, care a avut loc cu cateva momente in urma, a inregistrat o magnitudine de 3,7 grade pe Richter. Acesta s-a produs la ora 14:15 (ora locala a Romaniei), in județul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare…

- Un cutremur a fost inregistrat, luni, 6 martie, in zona seismica Vrancea. Conform datelor facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs luni la ora 12:34, in zona seismica Vrancea – Buzau. Seismul, unul slab, a avut 3,2 grade pe Richter…