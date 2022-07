Stiri pe aceeasi tema

Donald Trump, care incearca sa iși consolideze controlul asupra Partidului Republican inaintea alegerilor generale din noiembrie, a mers sambata in Alaska pentru a face campanie pentru Sarah Palin, figura populista americana despre care mulți observatori spun ca i-a deschis calea, potrivit AFP.

Iunie 2022 a ocupat locul al treilea in clasamentul celor mai calduroase luni iunie inregistrate pana in prezent pe plan global, potrivit datelor publicate joi de serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, informeaza AFP.

Un numar de 67 de fosti parlamentari au castigat la Tribunalul Bucuresti, intr-un proces colectiv, recuperarea pensiilor speciale pierdute in urma adoptarii, anul trecut, a unei legi in Parlament.

Ministerul Sanatatii anunta, miercuri, al treilea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania.

Nu s-a incheiat inca definitiv scandalul generat de punerea la podea a lui Traian Basescu de catre Petrov, numele sau conspirativ. Mai e necesar un deznodamant in Parlamentul European și inca unul in Justiție, pentru declarații in fals. Și iata ca statuia ex-președintelui este zgalțaita de un nou…

Fosti mari jucatori si antrenori ai echipei Dinamo, printre care se numara Mircea Lucescu, Ionut Lupescu, Dorin Mateut, Ionel Danciulescu si Marius Niculae, au votat in faza a doua a procesului de rebranding initiat de gruparea de fotbal Dinamo, conform Agerpres.

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs marti la aproximativ 200 de kilometri de Papua Noua Guinee, in Marea Bismarck, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), citat de AFP preluat de agerpres.

Autoritatile sanitare au confirmat un al treilea caz de Ebola in orasul Mbandaka din nord-vestul Republicii Democrate Congo, a anuntat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit Reuters.