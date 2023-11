Cutremur în Gorj. Locuitorii au auzit un sunet puternic ca o „bubuitură” cu o secundă înainte Un cutremur de 4,3 grade pe scara Richter s-a produs, vineri seara, in zona Olteniei, din primele informații oferite de aplicațiile de alerta in caz de cutremure. ”In ziua de 10.11.2023, 19:48:21 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 15 km” Epicentrul seismului a fost […] The post Cutremur in Gorj. Locuitorii au auzit un sunet puternic ca o „bubuitura” cu o secunda inainte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

