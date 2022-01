Au avut loc nu mai putin de cinci perchezitii, acuzatiile fiind de proxenetism si trafic de minori in afara tarii. Interopii au fost ridicati de la vila familiei din zona Arcu. Clanul interlop iesean Tanase, clan coordonat pana nu de mult de mai cunoscutii Cosmos si Belgian Tanase, a fost zguduit ieri de perchezitii pentru acuzatii de trafic de persoane. Membrii clanului ar fi transportat fete minore si majore in mai multe state din vestul Europei, unde le-au pus sa se prostitueze, iar banii erau pusi in conturile interlopilor, care isi cumparau masini si case. In cazul perchezitiilor de ieri,…