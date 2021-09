Cutremur de suprafata, in aceasta seara, in Brasov. Ce magnitudine a avut Cutremur in Romania.In ziua de 23 Septembrie 2021 la ora 18:52:53 ora locala a Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, Brasov un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 3km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 36km E de Brasov, 64km N de Ploiesti, 119km NE de Pitesti, 121km N de Bucuresti, 133km SV de Bacau, 150km E de Sibiu, 154km V de Braila, 157km V de Galati, 185km N de Ruse si 218km SV de Iasi. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

