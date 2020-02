Cutremur de mica adancime in Turcia. S-a creat panica

Stiri pe aceeasi tema

- Seismul inregistrat a avut magnitudinea 5,3 și s-a produs joi in largul Insulelor Dodecaneze din Grecia, a anuntat Institutul de Geodinamica al Observatorului din Atena, citat de agentia Xinhua.

- Un cutremur de magnitudine 7.7 a fost inregistrat in Cuba, la 21.10 Ora Romaniei, la numai 10 kilometri adancime.Seismul a fost localizat la coordonatele 19.40 N ; 78.95 V, la 254 km E de George Town Cayman Islands pop: 29,400 local time: 14:10 , 133 km NV de Lucea Jamaica pop: 6,300 local time: 14:10…

- CUTREMUR PUTERNIC cu magnitudine 6.8: 14 morti, cladiri prabusite, Arafat pregatit sa trimita o echipa GALERIE FOTO si VIDEO INFP anunta un cutremur major in Turcia, produs la o adancime de doar 10 kilometri. Seismul de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in estul Turciei, provocand pierderi…

- (UPDATE 22:02) Patru persoane au murit, dupa ce mai multe cladiri s-au prabușit, a anunțat ministrul de Interne Suleyman Soylu, citeaza digi24.ro.Institutul american USGS a estimat magnitudinea la 6,7.Seismul vine dupa o serie de cutremure care au avut loc in cursul zilei de joi.

- Doua cutremure de magnitudine 5.7 si 4.5 au avut loc, in aceasta noapte, in Vestul Turciei.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului "in ziua de 22 ianuarie 2020 la ora 21:22:17 ora locala a Romaniei s a produs in Turcia un cutremur cu magnitudinea ml 5.7, la adancimea…

- Un cutremur de magnitudine 5.1 a avut loc in Grecia, la 04.52 Ora Romaniei, la numai cinci kilometri adancime.Seismul a fost localizat la coordonatele 38.15 N ; 20.66 E la 269 km V de Atena, 95 km V de Paacute;tra, 15 km E de Argostoacute;lion si 6 km E de Valsamaacute;ta.Cutremurul a creat panica printre…

- Epicentrele celor doua seisme au fost localizate la foarte mica distanta unul de celalalt, la circa 50 km sud de capitala Bogota, intr-o regiune care nu este una dens populata. Seismul de 6 grade a avut loc la ora locala 14:03 (21:03, ora Romaniei), in apropierea localitatii Lejanias, in centrul…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.6 a fost inregistrat la 00.43 Ora Romaniei 11.43 Ora Locala in Reginuea Tonga, la numai 10 kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 18.53 S ; 175.31 V, la 288 km N de Nukulsquo;alofa pop: 22,400 si 141 km V de Neiafu, ambele din Tonga.Au fost inregistrate…