Un seism cu magnitudinea 7,8 s-a produs miercuri in largul Peninsulei Alaska, a anuntat Centrul German pentru Geostiinte (GFZ), citat de Reuters. Cutremurul a avut epicentrul la circa 30 km si s-a produs la ora 6:12 UTC, conform GFZ. Seismul s-a produs la 84 kilometri sud-est de Perryville, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), citat de agentia Xinhua. In urma cutremurului a fost emisa o alerta de tsunami ce vizeaza zone aflate la o distanta de pana la 300 de kilometri in jurul epicentrului, noteaza Xinhua. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codrut Balu,…