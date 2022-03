Cutremur de 7,3 grade în Japonia. A fost emisă o alertă de tsunami Un cutremur de 7,3 grade pe scara Richter s-a produs in urma cu puțin timp in regiunea Tohoku din Japonia, aceeași in care a avut loc cutremurul din 2011, urmat de tsunami și de accidentul nuclear de la Fukushima. Știre in curs de actualizare The post Cutremur de 7,3 grade in Japonia. A fost emisa o alerta de tsunami appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un cutremur violent de magnitudinea 7,3, resimtit la Tokyo, a avut loc miercuri in estul Japoniei, potrivit Agentiei Meteorologice japoneze (JMA), care a emis o alerta de tsunami in cea mai mare parte a coastei de nord-est a Japoniei, relateaza AFP. Epicentrul cutremurului, care a fost inregistrat la…

- Seism de 7.3 in Japonia! Specialiștii au oferit informații despre cutremurul care s-a petrecut in urma cu puțin timp chiar langa Fukushima. Experții avertizeaza ca s-ar putea sa iși faca apariția și un tsunami. Ce detalii au mai oferit specialiștii? Cutremurul a fost precedat de un alt seism de mai…

- Un cutremur de 7,3 pe scara Richter s-a produs in estul Japoniei, langa Fukushima. In urma seismului a fost emisa o alerta de tsunami.Din primele informații, cutremurul s-a produs la 63,1 kilometri adancime.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a produs miercuri in Japonia. Autoritațile au emis alerta de tsunami. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,3 a avut loc miercuri, 16 martie, in largul coastei Fukushima, in nordul Japoniei, iar autoritațile au emis alerta de tsunami, a relatat agenția Associated Press, preluata de Bloomberg.Regiunea face parte din nordul Japoniei, care a fost lovita in 2011 de un…

