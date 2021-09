Cutremur de 7 grade în Mexic: s-a emis alertă de tsunami Un cutremur cu magnitudinea 7 pe scara Richter s-a produs marti seara la orele 20.47 (miercuri, 01.47 GMT) in sud-estul Mexicului, a indicat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), un centru american avertizand in legatura cu riscul de tsunami, transmit SFP si Reuters. Epicentrul se afla la 14 km sud-est de statiunea Acapulco, statul Guerrero, la 400 km sud de Ciudad de Mexico, a precizat centrul, informeaza Agerpres.

Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific, cu sediul in Honolulu, statul american Hawaii, a avertizat ca un val de maree este "posibil pe o raza…

