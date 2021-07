Cutremur de 5,7 grade produs în Iran Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade a lovit duminica provincia Fars din sudul Iranului, a anunțat televiziunea de stat iraniana, preluata de Reuters.



Nu exista deocamdata informații imediate privind victime sau pagube înregistrate în zona în care s-a produs seismul, epicentrul fiind localizat în apropierea orașului Khesht, potrivit agenției de presa Fars.

Televiziunea de stat din Iran a mai relatat ca seismul, resimțit în mai multe orașe și localitați din provincia Fars, s-a produs la o adâncime de 11 kilometri, la ora locala 19.00 (14.30 GMT).

