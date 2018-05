Cutremur de 5,2 pe scara Richter: mai multe persoane au fost rănite Cel putin 31 de persoane au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 5,2 care s-a produs in apropiere de orasul Sisakht din provincia Kohgiluye, aflata in vestul Iranului. Cutremurul, resimtit si in provincia Boyerahmad, a avut loc miercuri la ora locala 10:38 (06:08 GMT), a precizat agentia de presa ISNA, citata de Xinhua si Reuters. Epicentrul acestui seism, produs la o adancime de 8 kilometri, a fost plasat la o distanta de aproximativ 160 de kilometri in raport cu orasul Sisakht. In urma seismului, locuitorii din Sisakht au fost cuprinsi de panica si au iesit pe strazile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

