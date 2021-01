Cutremur de 5,1 grade înregistrat în Cipru fără să fie raportate victime Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 pe scara Richter s-a produs joi in insula Cipru, situata in nord-estul Marii Mediterane, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (CSEM), relateaza EFE. Seismul, care s-a produs la o adancime de 60 de kilometri, a avut loc la 16:38 ora locala (14:38 GMT). Epicentrul cutremurului a fost in largul marii, la 42 de kilometri est de Nicosia, capitala Ciprului, in apropiere de orasul de coasta Larnaca. Deocamdata nu au fost raportate victime si nici pagube materiale considerabile. Parlamentul cipriot se afla in plina dezbatere a bugetului anual in moment… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

