- Astazi, 10 noiembrie, ora 19.48, un seism a avut loc in Romania, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit INCDFP. In ziua de 10.11.2023, 19.48 ora Romaniei , s a produs in regiunea Oltenia, judetul Gorj un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 15 km.Cutremurul s a produs la 14km NV de Targu…

- Un cutremur s-a produs, joi dimineața, in Romania – mai precis in Oltenia. Din primele informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 04:33, in Oltenia, Gorj, la adancimea de 10.6 kilometri. Seismul a fost unul slab,…

- In ziua de 12 Septembrie 2023, la ora 18:36:21 ora locala a Romaniei , s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 15.0 km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 10km NV de Targu Jiu, 68km NE de Drobeta Turnu Severin, 73km S de Hunedoara, 88km…

- Un cutremur slab s-a produs in dimineața zilei de luni, 28 august, in Romania. Din primele informații venite de la Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 08:36, in Oltenia, Gorj. Seismul a avut magnitudinea 2.2 și s-a produs la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs luni dimineata, la ora 0:39, in Oltenia, in județul Gorj, la adancimea de 14 kilometri, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Seismul a avut loc in apropierea oraselor Targu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara, Ramnicu…

- Doua cutremure s-au produs luni in Gorj. Cel mai mare a avut magnitudinea 4,5, a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a simtit puternic in mai multe localitati din judetul Hunedoara. Potrivit INCDFP „in ziua de 21 August 2023 la ora 00:39:29…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs luni dimineata, la ora 0:39, in Oltenia, in județul Gorj, la adancimea de 10 kilometri, informeaza Rador.Seismul a avut loc in apropierea orașelor Targu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara, Ramnicu Valcea, Deva și Craiova. Informațiile au fost transmise…

- Un nou cutremur a avut loc in aceasta noapte in județul Gorj! „In ziua de 21.08.2023, 00:39:29 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.5, la adancimea de 14 km.INTENSITATE IVCutremurul s-a produs la 10km N de Targu Jiu, 73km SE de Hunedoara, 76km NE de Drobeta-Turnu…