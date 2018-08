Cutremur cu magnitudinea 6 în Iran: cel puţin un mort, mai mulţi răniţi Un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit duminica dimineata vestul Iranului, in apropierea orasului Kermanshah, facand un mort si cel putin 58 de raniti, transmit Reuters si AFP, citand agentia locala Tasnim. Seismul s-a produs la ora 22.13 GMT, la o adancime de 10 kilometri. El a fost urmat de o replica avand magnitudinea 4,4, la orele 23.25 GMT, cu epicentrul in aceeasi zona, potrivit USGS. Victimele erau din orasul Tazehabad, la nord-est de Kermanshah, potrivit Tasnim. Cutremurul a fost resimtit si la Bagdad, a anuntat televiziunea nationala irakiana, precizand ca nu s-au inregistrat victime omenesti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 7.1 grade pe scara Richter s-a produs vineri in Peru, in partea de nord-vest a orasului Puerto Maldonado, au transmis reprezentantii Observatorului Geologic din Statele Unite, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 610 kilometri, la o distanta de aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Elena…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri in sudul Costa Ricai, in apropiere de frontiera cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), dar pana in prezent nu s-au raportat victime sau pagube in cele doua tari din America centrala, relateaza Reuters. Cutremurul a avut epicentrul…

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…

- Un cutremur de magnitudinea 5,9 a avut loc duminica in vestul Iranului, unde cel putin 287 de persoane au fost ranite, la cateva ore dupa ce doua seisme au fost inregistrate in sudul tarii, potrivit Irna, relateaza AFP.

- Un cutremur de magnitudinea 5,9 a avut loc duminica in vestul Iranului, unde cel putin 287 de persoane au fost ranite, la cateva ore dupa ce doua seisme au fost inregistrate in sudul tarii, potrivit Irna, relateaza AFP. Cei mai multi dintre raniti au putut sa paraseasca spitalele in care au primit ingrijiri,…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a fost inregistrat duminica in orasul Roydar din provincia sudica iraniana Hormozgan, a raportat Centrul Seismologic din Iran, citat de Xinhua. Seismul s-a produs la ora locala 09:37 (05.07 GMT), iar epicentrul sau a fost determinat la o adancime de 8 kilometri,…

- Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineata Osaka, cea de-a doua metropola ca marime din Japonia, a provocat trei decese si ranirea a peste 200 de persoane, intrerupand activitatea fabricilor dintr-o importanta zona industriala si avarierea mai multor conducte de apa, potrivit autoritatilor…