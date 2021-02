Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de magnitudinea 5 s-a produs miercuri dimineata in apropierea orasului grecesc Nafpaktos, situat pe malul nordic al Golfului Corint, a informat Institutul de Geodinamica din Atena, potrivit Reuters.

- Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube…

Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs duminica in Insulele Aleutine, care apartin statului american Alaska, a precizat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinta (GFZ), potrivit Reuters, potrivit AGERPRES.

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs duminica in Insulele Aleutine, care apartin statului american Alaska, a precizat Centrul German de Cercetare pentru Geostiinta (GFZ), potrivit Reuters. Cutremurul s-a produs la o adancime de 10 kilometri, a mai precizat centrul.AGERPRES/(AS-autor:…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs miercuri in Papua Noua Guinee, informeaza Reuters care citeaza un anunt al Centrului Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC). Seismul a avut epicentrul la o adancime de circa 40 de kilometri, a precizat EMSC. Potrivit agentiei Xinhua care…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in regiunea aflata la frontiera dintre Chile si Bolivia, a anuntat Centrul German pentru Geostiinte (GFZ), citat de Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de circa 90 de kilometri, a precizat GFZ. Potrivit Xinhua, care citeaza…

- Un seism cu magnitudinea 6,7 a zguduit regiuni din nordul Taiwanului joi seara, potrivit Biroului Central pentru Meteorologie al insulei, informeaza Reuters. Cutremurul s-a produs in largul costei nord-estice a Taiwanului, la o adancime de 77 de kilometri, a mai precizat biroul meteorologic.…