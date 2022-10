Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au o sarcina foarte grea in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 in seara aceasta, de la 20: 30. Dupa ce concurenții ramași in bootcamp trec și prin cea de-a doua proba eliminatorie, cei trei ași ai gastronomiei iși aleg concurenții potriviți…

- Jurații au avut parte de o surpriza de proporții in ediția din aceasta seara, dupa ce Super ED de la Șatra Benz a venit in emisiune, plin de energie și motivația de a demonstra ca pe langa cantat, este priceput și la gatit. A reușit, intr-adevar, sa demonstreze acest lucru, dar și faptul ca este motivat…

- Chef Catalin Scarlatescu, chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea au fost puși din nou la incercare la jocul de amuleta cu numarul 11. De data aceasta, Gina Pistol le-a dezvaluit bonusul amuletei și numele juratului pentru care vor gati.

- Florin Dragomir, in varsta de 30 de ani, traiește in București și este de meserie bucatar. Concurentul a decis sa participe la Chefi la Cuțite, asta dupa ce prietenii, dar și familia l-au susținut. Florin Dragomir a marturisit ca și-ar dori sa faca parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, iar acesta…

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.

- Jurații de la sezonul 10 al emisiunii Chefi la cuțite au fost intampinați de un concurent a carui pasiune pentru gatit a luat naștere in timp ce se uita la emisiune. Ștefan Finaru a luat decizia sa vina in calitate de concurent, dupa ce a urmarit show-ul culinar de acasa.

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand. Astfel,…