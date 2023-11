Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație a izbucnit sambata, 30 septembrie, in Buftea, iar suprafața afectata este de 15.000 de metri patrați, au declarat reprezentanții ISU pentru Libertatea.Deocamdata, incendiul nu a fost localizat, dar se lucreaza pentru stingerea lui.„Acționeaza in total 8 autospeciale de stingere,…

- Piața de terenuri din București a continuat sa fie activa in ultimele 12 luni, din perspectiva achizițiilor realizate de dezvoltatorii de proiecte imobiliare – ansambluri rezidențiale, spații industriale și de retail, atenția acestora fiind in special pentru fostele platforme industriale aflate in interiorul…

- Volumul tranzactiilor cu cladiri de birouri, spatii de retail, parcuri industriale si hoteluri a scazut cu 43% in primul semestru, la 180,6 milioane euro. ”Numarul proprietatilor imobiliare generatoare de venituri (cladiri de birouri, parcuri industriale si de logistica, spatii de retail, hoteluri)…

- Chiriile birourilor din Bucuresti au crescut in ultimele 12 luni (iunie 2023 fata de iunie 2022) cu pana la 15,8% atingand nivelul de referinta de 22 de euro/mp/luna in zona CBD (Piata Victoriei - Aviatorilor), avans ce s-a translatat si in celelalte subpiete din Capitala, conform datelor companiei…

- Se dau terenuri gratuite pentru tineri. Care sunt regulile și cine se poate bucura de ele? Condițiile sunt extrem de simple. Tinerii de pana in 35 de ani pot obține gratuit, de la autoritaților locale, terenuri de pana la 1.000 de metri patrati, pentru a construi pe acestea o casa. Este vorba despre…

- Analiza Cushman & Wakefield Echinox Companiile au inchiriat in prima jumatate a anului aproape 550.000 metri patrați de spații logistice și industriale, peste o treime reprezentand contracte de preinchiriere, in special in proiecte care urmeaza sa fie livrate in 2024. Dezvoltatorii au incetinit ritmul…

