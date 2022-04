Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus achitarea lui Ionut Ifrim, fost sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, care avea o condamnare in prima instanta de sase ani si patru luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de santaj si cumparare de influenta, el fiind acuzat ca a…

- Elena Udrea va ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel din Sofia i-a respins, joi, cererea de arest la domiciliu. Decizia instantei este definitiva. Potrivit Antena 3, Curtea de Apel din Sofia s-a pronuntat, joi, pe cererea Elenei Udrea de inlocuire a arestului cu arestul la domiciliu. Solicitarea…

- CNATDCU a admis sesizarea Grupului de Investigații Politice (GIP) și a decis ca judecatorul Dorel George Matei a plagiat in teza de doctorat. CNATDCU a propus Ministerului Educației retragerea titlului de doctor in Drept atribuit judecatorului Matei, anunța, vineri, GIP. Judecatorul Matei este cel…

- Președintele Grupului de Investigații Politice (GIP), Mugur Ciuvica, a atras atenția, miercuri seara, in emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3, realizata de Mihai Gadea, asupra incapacitații SRI de a asigura securitatea cibernetica a Ucrainei, așa cum s-a decis la nivel NATO, inca din 2014. Asta,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris, vineri, pe Facebook, un mesaj de susținere la adresa lui Valeriu Zgonea, fostul președinte PSD al Camerei Deputaților care a fost achitat definitiv de Curtea de Apel București pentru trafic de influența. In prima instanța, Zgonea fusese condamnat la 3 ani cu…

- Patru perchezitii au loc, luni dimineata, in Prahova si Dambovita, intr-un dosar de inselaciune prin metoda ”Accidentul”. ”In aceasta dimineata, politistii din cadrul Politiei Orasului Valenii de Munte pun in executare patru mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Prahova si Dambovita, la persoane…

- Traian Basescu a fost beneficiarul real al infracțiunilor din dosarul Elenei Udrea și al Ioanei Basescu, este concluzia Curții de Apel in dosarul campaniei electorale din 2009, conform Grupului de Investigații Politice. GIP a publicat motivarea sentinței pronunțate de Curtea de Apel, in care se arata…

- Alerta cu bomba, miercuri dimineața, la Curtea de Apel București. Toate persoane au fost evacuate din cladire, iar la fața locului s-au deplasat trupele SIAS și geniștii de la SRI. Un barbat a sunat la 112 și a amenințat ca va detona o bomba la Curtea de Apel București. Cladirea a fost evacuata, iar…