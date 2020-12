Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a decis ca decizia Comitetului Național pentru Situații de Urgența privind obligativitatea purtarii maștii in spațiile publice deschise este nelegala, potrivit deciziei instanței. „Anuleaza partial prevederile art. 4 pct. 15 din Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, condus de prefectul Emanuel Soare, a hotarat in ca purtarea mastii de protectie devine obligatorie in toate spatiile publice din Arges. Amenzile penru cei care nu se conformeaza pot ajunge pana la 2.500 de lei.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș, convocat de prefectul Liliana Oneț, a hotarat impunerea de noi restricții pentru limitarea imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, incepand de joi, 8 octombrie, este obligatorie purtarea maștii de protecție, pentru toate persoanele…

- Ziarul Unirea Noi MASURI de prevenție anti-COVID, in Aiud. Masca, obligatorie in spațiile publice aglomerate Ca urmare a numarului ridicat de infectari cu virusul pandemic din aceasta ultima perioada, in Aiud, CLSU a dispus o lista de masuri pentru protejarea cetațenilor. Urmare a creșterii numarului…