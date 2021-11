Curtea Constituțională sfidează Bruxelles-ul! Nu își schimbă decizia legată de Secția Specială Curtea Constituționala (CCR) anunța intr-un document oficial ca nu iși va schimba decizia din 8 iunie 2021, acuzata de Comisia Europeana ca incalca dreptul UE. CCR hotarase in iunie 2021, cu majoritate de 7 la 2, ca Secția Speciala de anchetare a magistraților este constituționala, iar desființarea ei nu poate fi decisa decat de Parlament, in ciuda unei hotarari a Curții de Justiție a UE. Ca urmare a deciziei CCR, Comisia Europeana a trimis Guvernului Romaniei in luna octombrie o scrisoare in care cere clarificari privind decizia CCR 390 din 2021, care neaga dreptul UE. Acesta este primul pas… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

