Cursurile de prim ajutor online – o necesitate în orice companie! Gradul de instruire al angajaților dintr-o companie cu privire la acordarea primului ajutor este direct proporțional cu cel de siguranța la locul de munca. Altfel spus, in cazul in care un individ se afla intr-o situație de urgența in timpul programului, un personal pregatit corespunzator va putea sa ia masurile necesare pentru a-l salva, ori a reduce riscurile pana la sosirea autoritaților. Outstand Safety Solutions iți ofera o modalitate foarte practica și eficienta prin care sa te asiguri ca toți angajații tai sunt complet informați și pregatiți sa intervina daca este cazul. Opteaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

