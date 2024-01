Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Thierry Breton a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va avea capacitatea de a produce cel putin 1,3 milioane de obuze pana la sfarsitul anului, in contextul in care UE se confrunta cu dubla provocare de a oferi ajutor militar Ucrainei si de a-si reface propriile stocuri, noteaza…

- Va fi dificil pentru Ucraina sa supravietuiasca in cazul in care nu primeste un pachet de sprijin financiar de la Uniunea Europeana, a avertizat joi, la Tallinn, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au transmis Reuters si DPA, preluate de Agerpres. Aflat intr-un turneu in statele baltice, seful…

- Comisarul european pentru piata interna, francezul Thierry Breton, a sugerat joi crearea unui fond de 100 de miliarde de euro pentru cresterea capacitatilor de producere de armament in Uniunea Europeana pentru a sustine Ucraina in fata Rusiei, idee agreata imediat de ministrul de externe polonez, Radoslaw…

- Razboi in Ucraina, ziua 664. Uniunea Europeana va organiza un summit special pentru a discuta alocarea unei asistențe suplimentare de 50 de miliarde de euro Ucrainei pentru o perioada de patru ani, pe data de 1 februarie 2024.

- Presedinta prooccidentala a Georgiei, Salome Zourabichvili, si-a exprimat joi satisfactia pentru ”etapa imensa” realizata de tara sa, care tocmai a obtinut statutul de tara candidata la aderarea la UE, relateaza AFP. „Aceasta zi marcheaza o etapa imensa pentru Georgia si familia noastra europeana”,…

- La aproape doi ani de la debutul razboiului dus de ruși in Ucraina, dinamica susținerii occidentale pentru Kiev este in pierdere de viteza: ajutorul nou a scazut cu 90% in perioada august-octombrie 2023, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent, potrivit celui mai recent raport al Institutului…

- Cancelarul Olaf Scholz a declarat ca guvernul german sprijina deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana cu Ucraina si doreste sa sprijine aceasta tara in privinta realizarii reformelor necesare. Cancelarul Scholz i-a comunicat joi acest mesaj presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski…

- Ucraina va deveni membru al Uniunii Europene si al NATO, este „un lucru cert”, a declarat, joi, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la deschiderea Aspen – GMF Bucharest Forum. „Cu privire la calendar, la conditiile reunite pentru astfel de decizii, este o chestiune pe care aliatii o decid…