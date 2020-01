Curs valutar: Euro si dolarul incep saptamana in scadere. Aurul, la nivel record din nou Euro si dolarul incep saptamana in scadere fata de moneda nationala, in timp ce aurul a atins un nou record.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7760 de lei/unitate, o scadere de 0,06% fata de ultima zi a saptamanii trecute.



Dolarul american a scazut si a ajuns la 4,2658 de lei/unitate, cu 0,62% mai putin fata de vineri.



Francul elvetian este si el in scadere si a ajuns la 4,4033 de lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 4,4084 de lei.



In schimb, lira sterlina creste si ajunge la 5,6145 de lei, fata de 5,6130 de lei, cat a fost cotata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7789 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de valoarea atinsa marti. Pretul aurului a ajuns la un nivel record, iar francul elvetian a atins cea mai mare valoare din ianuarie 2015 pana in prezent. In 21 noiembrie 2019,…

- Euro a facut un mic pas in spate fata de moneda nationala, in timp ce dolarul creste. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7781 de lei/unitate, mai putin cu 0.01% fata de joi. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3425 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult…

- Euro scade usor, joi, in comparatie cu moneda nationala, iar dolarul face un pas mai mare in spate. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7788 de lei/unitate, cu 0,01% mai putin fata de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,3394 de lei/unitate,…

- Euro si dolarul continua avantul, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7669 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult fata de miercuri. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,3343 de lei/unitate, cu 0,21% mai mult fata de sedinta…

- Euro creste usor, joi, in comparatie cu moneda nationala, insa dolarul continua sa scada. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7576 de lei/unitate, cu 0,01% mai mult fata de miercuri. Dolarul american a scazut, fiind cotat de BNR la 4,2614 de lei/unitate, cu 0,35%…

- Euro a crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul a scazut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7537 lei/unitate, mai mult cu 0,03% fata de ziua precedenta. Dolarul american a scazut, fiind cotat la 4,3082 lei/unitate, cu 0,19% mai…

- Euro si dolarul incep saptamana in scadere fata de moneda nationala, insa lira creste si ajunge la cea mai mare valoare din ultimele cinci luni. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7536 de lei/unitate, o scadere de 0,10% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul…

- Euro si dolarul au crescut, miercuri, in comparatie cu moneda nationala. Lira sterlina a continuat sa scada si continua sa fie la cel mai slab nivel din ultima luna. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7502 lei/unitate, mai mult cu 0,05% fata de ziua precedenta.…