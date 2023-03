Stiri pe aceeasi tema

- Un curs de formare profesionala pentru persoanele care doresc inființarea punctelor gastronomice locale va fi organizat la finele acestei luni, la Ilieni. Cursul va avea loc in perioada 28-31 martie (a.c.), ora 16.00, la sediul Fundației LAM– Ilieni, situat in Strada Principala, nr. 222, Ilieni. Evenimentul…

- PSD Campia Turzii și PSD Turda au dat detalii despre cel mai tare eveniment organizat de un partid politic, dedicat Zilei Femeii. Un eveniment la care sunt anunțați artiști precum Francesco Napoli, Marcel Pavel, Vlad Mirița, Daniela Gyorfi, Ciprian Istrate, iar DJ va fi Ionuț Petrovan. La evenimentul…

- Joi, 23 februarie, incepand cu ora 18:00, are loc un nou eveniment cultural in cadrul cenaclului „Sa dam viața anilor”. La Restaurantul „La Broscuța” din Campia Turzii vor concerta grupul „Bella Musica”, „Felicitas” și Popa s Band, iar intrarea este libera. „Dragii mei, va invitam joi, 23 februarie,…

- La invitația Cristinei Pirv, o multipla campioana la scrima, va vizita astazi Liceul Teoretic Pavel DAN din Campia Turzii. Ana-Maria Branza, multipla campioana la scrima și Cristina Pirv, cea mai buna voleibalista a Romaniei, se intalnesc astazi, la Cluj și la Campia Turzii, cu copiii care se antreneaza…

- In aceasta seara, Sala Sporturilor ”Ioan Stanatiev” din Campia Turzii a fost gazda turneului caritabil de fotbal ”Uniți pentru familia lui Adrian”, turneu inițiat de fostul capitan al ISCT-ului, Marius Foro și care a fost organizat in vederea strangerii de fonduri pentru Adrian (Pele), un apropiat al…

- Sambata, 21 ianuarie, incepand cu orele 18.00, in Sala Sporturilor ”Ioan Stanatiev” din Campia Turzii va avea loc meciul caritabil de fotbal ”Uniți pentru familia lui Adrian”. Acest meci caritabil a fost inițiat de fostul capitan al ISCT-ului, Marius Foro (”UNIC” capitan), iar la acesta vor participa…

- Cunoscutul antrenor de volei din Brazilia, Jose Francisco Filho, supranumit ”Pele do Volei”, s-a desparțit astazi, dupa ce a condus un ultim antrenament, de copii de la filiala din Campia Turzii a Academiei de Volei Pirv11. La antrenamentul care s-a desfașurat in sala de sport a Liceului Teoretic Pavel…

- In aceasta dupa-amiaza, in sala de sport a Liceului Teoretic „Pavel Dan” din Campia Turzii, grupele de copii ale filialei din Campia Turzii a Academiei de Volei Pirv11 au avut prilejul de a se antrena alaturi de cunoscutul voleibalist brazilian Jose Francisco Filho, supranumit ”Pele do Volei”. Alaturi…