- Cutremur in Romania duminica dimineața. Seismul s-a resimțit in mai multe zone din țara. Unde s-a produs acesta? Un cutremur s-a produs in Romania duminici, 21 ianuarie, in zona seismica Vrancea, dar a fost resimțit in mai multe zone din țara. Cutremur cu magnitudine de 3,5 in Romania duminica dimineața…

- In ziua de 31 Decembrie 2023, la ora 03:10:39 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 97.8 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 50km V de Focsani, 55km NV de Buzau, 66km SE de Sfantu-Gheorghe,…

- In ziua de 24 Decembrie 2023, la ora 08:06(ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 100.0 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 31km V de Focsani, 53km N de Buzau, 82km E de Sfantu-Gheorghe, 92km E…

- „De 21 de ani locuiesc la oras (articol din 2015 - N.R.), dar aceste doua decenii nu m-au facut sa uit nici satul meu natal, frumusetea lui, si nici unul dintre cele mai ciudate locuri pe care le-am intalnit vreodata. M-am nascut in Stroeasca, un sat de munte din nordul judetului Buzau; de la noi, din…

- A fost cutremur in Romania! O scurta și viguroasa mișcare seismica a trezit locuitorii din zona Buzau vineri dimineața. Potrivit informațiilor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului, evenimentul s-a inregistrat la ora 04:16 dimineața. Epicentrul a fost in…

- Școala Gimnaziala Sfantul Dumitru din Craiova a fost inclusa in programul „Gust pentru Sanatate – Ora de Obiceiuri sanatoase și mese delicioase”. Incepand cu ediția de anul acesta, programul este desfașurat cu sprijinul Ministerului Educației. Proiectul acopera zece orașe din țara, iar școlile care…

- Karpaten Turism, unul dintre cei mai mari tour-operatori din Romania, a anunțat deschiderea a 4 agenții noi in Constanța, Targu Mureș, Buzau și Galați, ajungand astfel la un numar de 14 agenții proprii. Deschiderea oficiala a celor 4 noi puncte de lucru a avut loc pe data de 25 octombrie 2023 și…

- In ziua de 26 octombrie 2023 la ora 19:36:35 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 123.6km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase:44km NV de Buzau, 61km NE de Ploiești, 66km SV de Focșani,…