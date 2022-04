Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acordat un titlu onorific pentru „eroism” celei de a 64-a Brigazi de Puscasi Motorizati din cadrul Fortelor terestre ruse, acuzata de Ucraina ca a comis masacrul de la Bucea, langa Kiev, a informat luni, 18 aprilie, site-ul rusesc de știri Pravda . Putin a semnat…

- Pana acum doar s-a vorbit in unele cercuri de viitorul Ucrainei dupa ”operațiunea militara speciala” a Rusiei. Acum dinspre Moscova vine semnal clar și le raspunde tuturor celor nu ințeleg de ce in fața atator sancțiuni in vigoare și a celor care vor veni Rusia nu cedeaza. Pentru noi este un ”razboi…

- Bulgaria a anuntat vineri expulzarea primului secretar al ambasadei Rusiei suspectat de implicare intr-un caz de spionaj, la doua saptamani dupa ce a adoptat aceeasi masura in cazul altor zece diplomati, relateaza AFP. El trebuie sa paraseasca tara in termen de 72 de ore, a anuntat Ministerul Afacerilor…

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Aleksey Danilov, susține ca potrivit serviciilor de informații Vladimir Putin urmeaza sa decreteze stare de urgența in Federația Rusa, incepand din 4 martie, informeaza Pravda.ua. „Aceasta sunt datele serviciilor noastre de informații…

- Micronezia, un mic stat-arhipelag din Pacific, cu o populație de 100.000 de locuitori, a acuzat Moscova ca a facut un gest „fara nici o ambiguitate abominabil”. Regimul Putin nu a raspuns inca la acest gest. Astfel, Statele Federale din Micronezia au anunțat ca a rupt oficial relațiile lor diplomatice…

- Rusia amenința Occidentul cu ruperea relatiilor diplomatice, dupa ce i-au fost impuse sancțiuni, din cauza atacului asupra Ucrainei. Este timpul „sa se puna lacatul pe ambasade”, afirma fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, ceea ce spune multe despre posibilele intenții ale oficialilor de la Kremlin.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat ca țara noastra i-a transmis Rusiei ca baza de la Deveselu nu reprezinta o amenințare. De asemenea, ministrul de externe este de parere ca inca mai e timp pentru ca diplomația sa rezolve situația tensionata de la granița Ucrainei cu Rusia, mai ales ca…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…