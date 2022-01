Cuplurile de homosexuali din Israel pot avea copii cu ajutorul mamelor surogat

Oricare cetatean israelian, inclusiv cei singuri si cuplurile de homosexuali, va putea avea copii cu ajutorul unei mame-surogat in urma unei modificari legislative. Ministrul sanatatii, Nitzan Horowitz, a prezentat marti un amendament la lege, ce urmeaza sa intre in vigoare pe 11 ianuarie. “Astazi facem istorie”, a declarat Horowitz jurnalistilor, relateaza marti DPA. Sarcina cu ajutorul unei mame-surogat era anterior permisa in Israel doar pentru cuplurile heterosexuale, desi in conditii stricte. Ca urmare, barbatii homosexuali au apelat adesea la mame-surogat in strainatate. Cu toate acestea,…