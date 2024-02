Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali au prins, in noaptea trecuta, doua persoane, care transportau cu greu, un bagaj voluminos in care au gasit peste 200 de produse alimentare. Ulterior au descoperit ca produsele proveneau de la un magazin Agil, a carei usa a fost fortata. Aflați in patrulare azi-noapte, in jurul…

- Un barbat din Bucuresti, dat in urmarire generala pentru o pedeapsa cu executare pentru furt, a fost gasit dormind de politistii locali din Timisoara sub schela unui fast food din centrul orasului. Polițiștii locali aflați in patrulare noaptea trecuta in jurul orei 0.30, in Piața Victoriei, au depistat…

- Barbat depistat de polițiștii locali dupa ce a incercat sa sustraga o motocicleta ”intr-un moment de inconștiența” Polițiștii locali aflați in patrulare azi-noapte, in jurul orei 23.45, au fost direcționați de Dispeceratul Direcției Generale a Poliției Locale catre Strada Ștefan cel Mare, unde s-a reclamat…

- Polițiștii locali au reluat verificarile la șantiere. Firma din Timișoara, sancționata pentru murdarirea domeniului public cu noroi. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului si Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal au reluat verificarile la...

- Scene incredibile in Timișoara! Un client a amenințat un vanzator cu un cuțit la Targul de Craciun, nemulțimit de prețul produsului pe care l-a cumparat. In zona in care a avut loc incidentul se comercializeaza produse tradiționale gatite și unde prețurile sunt calculate la suta de grame."Polițiștii…

- Controale ale polițiștilor locali, pe linie de mediu, la Timișoara. In ultimele doua saptamani, oamenii legii au dat amenzi in valoare totala de peste 300.000 lei firmelor și persoanelor fizice care nu au respectat normele in vigoare.

- Acțiuni ale polițiștilor locali din Timișoara, pe linie de mediu. 19 locații cu șantiere sancționate cu 45.000 de lei in ultima saptamana (foto). Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au efectuat, in saptamana 03.11.2023 – 09.11.2023, verificari și reverificari in cazul a 44 de...

- Politistii locali aflati in patrulare in weekend prin Timisoara au gasit un tanar in stare de inconstienta la intersecția strazilor Crizantemelor cu I. Preyer. Barbatul, care si-a revenit intre timp, a spus ca are 30 de ani si e din Checea iar asupra sa a fost gasit un plic care ar putea contine substante…