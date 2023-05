CUPA VOINICELUL – SĂRBĂTOARE ÎN FAMILIA JUDOULUI ROMÂNESC! Sali pline! Cu antrenori cu un ”istoric” de performanțe istorice naționale și internaționale cu adevarat impresionante! Cu parinți mandri, carora nu le vine sa creada ca, intr-o Romanie ca a zilelor noastre, zdruncinata din pacate de probleme sociale și de educație atat de grave, copiii lor au parte de tot ceea ce și – au […] The post CUPA VOINICELUL – SARBATOARE IN FAMILIA JUDOULUI ROMANESC! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

