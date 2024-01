Stiri pe aceeasi tema

- Athletic Bilbao primește vizita lui Alaves in optimile Cupei Spaniei. Meciul are loc de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1. Ianis Hagi nu e anunțat titular de spanioli. El nu a jucat deloc in ultimul meci de campionat, la 3-2 cu Sevilla. A fost titular cu Betis, la meciul…

- Ianis Hagi (25 de ani) a fost titular in meciul din Cupa Regelui dintre Deportivo Alaves și Real Betis, scor final 1-0, dar nu a ieșit in evidența. Ianis Hagi fusese ultima data titular la Alaves pe 9 decembrie, la meciul de campionat cu Las Palmas, scor 0-1. La aproape o luna distanța, decarul roman…

- Deportivo Alaves a jucat aproape o repriza intreaga in superioritate numerica in meciul cu Real Madrid, dar antrenorul Luis Garcia Plaza a avut o criza nervoasa dupa ce echipa sa a primit un gol in prelungiri și a pierdut cu 1-0.

- FC Barcelona primește duminica, de la ora 17:15, vizita lui Deportivo Alaves, formație la care este legitimat Ianis Hagi, intr-o partida din runda cu numarul 13 din La Liga. Meciul va fi live pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 2. ...

- Echipa spaniola Athletic Bilbao a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-3, formatia Celta Vigo, intr-un meci contand pentru etapa a 13-a din La Liga. Bilbao a invins cu un gol marcat in minutul 90+9, din penalti, dupa ce oaspetii au ratat o lovitura de pedeapsa, informeaza news.ro.Pe stadionul…

- Joi seara, Deportivo Alaves s-a impus cu scorul de 10-0 in fața celor de la Real Murcia, intr-un meci disputat in Cupa Spaniei.Chiar daca a inceput meciul de pe banca de rezerva, Ianis Hagi a facut spectacol in Spania. Internaționalul roman a intrat pe teren in minutul 61 și a ieșit la rampa in doua…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat primele sale goluri intr un meci oficial pentru Deportivo Alaves.Echipa de prima liga din Spania a jucat in turul II al Cupei Spaniei cu Deportivo Murcia, formatie non profesionista, din Liga a 6 a, pe care a invins o cu 10 0, doua dintre goluri apartinandu…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins duminica, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Deportivo Alaves, intr-un meci al etapei a 11-a din La Liga. Ianis Hagi a fost autorul pasei decisive la golul oaspetilor.Madrilenii au avut o prima repriza in care au marcat de doua ori, prin Riquelme si Alvaro…